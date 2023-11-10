بالصور- آية سماحة تتالق بالأبيض وتبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تأقلت الممثلة المصرية آية سماحة بلوك رائع في أخر ظهور لها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت مرتديةً توب باللون الأبيض من دون أكمام مفتوح عند الصدر مع قبعة على الراس، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، شاركت آية سماحة مقطع مؤثر من أحدث أعمالها الذي يحمال إسم حكاية "كاملة" من مسلسل "حدث بالفعل" عبر حسابها الخاص، حيث تظهر وهي تقوم بمقابلة وتسأل عن أهلها، وعلقة آية على الفيديو بالقول : "مواجهة اللي حصل زمان هو اول طريق للعلاج النفسي".

