شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف يكرم 4 سينمائيين من المغرب وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف 4 سينمائيين من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، خلال دورته الثامنة والعشرين ويأتى على رأس قائمة المكرمين المخرج المغربى حسن بن جلون ومن أشهر أعماله "عيد الآخرين"، الفيلم الروائي الأول له ، وفي عام 2010، أخرج فيلم "منسي التاريخ".

ويكرم المهرجان أيضا الممثلة المغربية سعاد خيي وهي عضوة فرقة محمد الخامس المسرحية، ومن الوليات المتحدة الأمريكية تكرم مارلين ستيوارت، وهي مصممة أزياء، كما يكرم حميد بناني وهو مخرج مغربي متميز.

الدورة الثامنة والعشرون تحل فيها السينما الكرواتية ضيف شرف الدورة الحالية، وستشهد للمرة الأولى في أفريقيا والعالم العربي حضور لجنة تحكيم من الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRICE)، وسيعمل طاقمها المكون من محترفين دوليين في السينما، على منح جائزة النقاد لأفضل فيلم في المهرجان. وحضور هذه اللجنة الدولية للنقاد اعتراف ضمني بالتطور والاحترافية التي أصبحت تطبع هذا المهرجان الدولي المتميز في نشر السينما الوطنية والعالمية.