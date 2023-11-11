شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مخرجين فى مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى بينهم انتصار عبد الفتاح من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى، والذى تقيمه دائرة الثقافة بالشارقة برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، والذى من المقرر انطلاقه فى الفترة من 8 حتى 12 ديسمبر، عن مشاركة 5 مخرجين وهم المخرج الكبير انتصار عبد الفتاح من مصر، والمخرج محمد العامرى من الإمارات، والمخرج فراس المصرى الأردن، سامر محمد سوريا ، سلي عبد الفتاح موريتانيا.

ويسعى مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى إلى استكشاف الصلات بين أشكال التعبير الأدائى والسردى التى تعمر الصحراء وفن المسرح، مسترشداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، نحو مضاعفة الجهود لجعل تجربة المسرح في البلاد العربية فاعلة ومؤثرة ومتجددة، وذلك بمواكبة كل ما تشهده حياتنا من شواغل وأسئلة وتطلعات، أو من خلال اقتراح سبل وحلول إبداعيّة جديدة، تقرأ الحاضر وتستشرف المستقبل.

وترتكز فكرة المهرجان، على احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التى لطالما ألهمت أسفار الرحالة، وقصص الرواة، وألوان الرّسامين، بفضائها الواسع، وامتداداتها اللامحدودة، برمالها وكثبانها ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم وتقاليدهم في شتى أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.

تتمحور عروض المهرجان في بنيتها على الحكاية والشعر والأداء، وعلى أساليب متعددة من التعبيرات الفنية التي تختزنها الذاكرة الجمالية للصحراء، ويُراد لهذه العروض أن تعكس الملامح المتنوعة للثقافة الصحراوية الممتدة طولاً وعرضاً في المشرق والمغرب من جغرافية الوطن العربي.