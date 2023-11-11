"ڤوي ڤوي ڤوي" يحقق هذا الرقم الجديد من الايرادات !

ميرنا وليد - بيروت - واصل فيلم "فوي فوي فوي" المنافسة في قمة شباك تذاكر أفلام السينما، حيث حقق ليلة امس قرابة 220 ألف جنيه اي ما يقارب 7120 الف دولار اميركي، لتصل إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى 29 مليونا و765 ألف جنيه.



فيلم ڤوي ڤوي ڤوي إخراج وتأليف عمر هلال وإنتاج محمد حفظي، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبدالعظيم، حجاج عبدالعظيم، وظهور خاص للممثلة بسنت شوقي.

تدور قصة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي المأخوذة من أحداث حقيقية في عام 2013 في مصر، حيث يجد الشاب حسن نفسه أمام فرصة إعلان عن فريق كرة قدم للمكفوفين وهو شخص معافى ويقرر أن يخوض المغامرة، وينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.