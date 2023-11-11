ممثل بريطاني شهير يكشف السبب وراء عدم الاستجابة لوقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف الممثل ومقدم البرامج البريطاني راسل براند، عن رأيه في السبب وراء التعنت وعدم السماح بوقف إطلاق النار حتى الآن في غزة، وذلك عبر فيديو ببرنامجه "ظل حرًا" الذي يقوم بعرضه على قناته الرسمية على "يوتيوب".

وعلق "براند"، على الأحداث المتصاعدة في غزة، قائلا: "كل ما يريدون هو تصعيد الحرب في الشرق الأوسط حتى لو أدى الأمر إلى حرب عالمية ثالثة".

وأوضح "براند" بالفيديو تقرير كشف خلاله أن هناك إحصائية أكدت أن هناك ما يقرب من 66% من الشعب الأمريكي يطالبون الحكومة الأمريكية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ومع ذلك لا أحد يستمع له.

وتسائل "براند" عن السبب وراء عدم الاهتمام بمثل هذه الإحصائيات وأن هناك تقارير من داخل الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد عدم اكتراث العديد لما يحدث في غزة وعدم الاعتراف بوقف إطلاق النار وأن هناك أوامر بعدم القول بهذه العبارات مثل "وقف إطلاق النار، أنهوا العنف، وإراقة الدماء" بالأماكن العامة أو في الصحف المحلية.

وتحدث "براند" عن السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: "ترفض هيلاري كلينتون وجورج بوش وباراك اوباما وجو بايدن بيرني ساندرز وجون فيترمان، وقف إطلاق النار".

واستكمل "براند": "كيف لنا أن نحل هذه المشكلة إذا لم نستطع الاتفاق في الأساس على إجراء حوار ديمقراطي بين الطرفين وأن كل ما يحدث من تصعيد الأحداث السياسية سيسبب العديد من الخسائر لجميع الأطراف وسينتشر الإرهاب ليس فقط في الشرق الأوسط بل في أوروبا وأمريكا".

ونشرت القناة الرابعة البريطانية مؤخرًا تقريرًا أتهم خلاله "راسل براند" بالاعتداء الجنسي من قبل 4 نساء بين عامي 2006 و2013، وكانت احدى المتهمات تبلغ من العمر 16 عامًا وقت وقوع الحادث والتي تعتبر قاصر لينفي "براند" جميع الاتهامات التي وجهت إليه.

وكشفت إدارة قناة "BBC" البريطانية عن حذفها للعديد من حلقات البرامج التلفزيونية التي ظهر خلالها الممثل راسل براند كضيف، وذلك على خلفية اتهامه بقضايا اعتداء واغتصاب جنسي.

يذكر أن، آخر أعمال الممثل راسل براند كان بفيلم المغامرات "Catherine Called Birdy" عام 2022.