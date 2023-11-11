جمال العدل عن تامر حسني: "لا يصح أن يسيطر شخص على كل الأدوار الفنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المنتج جمال العدل، أن فيلم "البدلة" ليس من إنتاجه ولكنه إخراج ماندو العدل، قائلا: "تامر حسني ممثل ومطرب رائع، وأتمنى أن أشارك في إنتاج فيلم له".

وتابع "العدل"، ببرنامج "حبر سري": "مش عجباني فكرة (تاج) أنه يخرج ويمثل وينتج ويعمل كل حاجة"، مشددًا على أن العمل عمل جماعي يتكون من مخرج لديه رؤية وكاتب أيضًا لديه رؤية ولا يصح أن يسيطر شخص على كل الأدوار الفنية".

وأضاف، أنه كان يجب أن يكون له إضافات فقط على المخرج أو الكاتب، وكان يصح أن يكون هناك أكثر من شخص ليكون هناك أكثر من طعم للفيلم، مشددًا على أنه يفضل أن يشارك الفنان تامر حسني في أدوار التمثيل والغناء فقط، متابعًا: "لو كل حاجة بتعملها انت أكيد في حاجة هتجلي منك".