جمال العدل عن عمرو دياب: "خايف يمثل ميطلعش نمبر وان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد المنتج جمال العدل، أن مشروع تمثيل عمرو دياب لن يتحقق في هذا التوقيت، مشددًا على أن النجم عمرو دياب هو جيد ماديا ويحقق نجاحات كبيرة.

وقال "العدل" ببرنامج "حبر سري"، إنه لا يفرق معه الإغراءات المادية التي تجعله يشارك في أعمال سينمائية، مؤكدًا أنه يتمنى أن يشارك الفنان عمرو دياب في أي عمل درامي أو سينمائي، معقبًا: "بييجي في الأخر ويكش .. وخايف ميطلعش نمبر وان".

وكشف عن أسباب رفض عمرو دياب المشاركة في أعمال سينمائية مرة أخرى، قائلا: "خايف يطلع نمبر وان أو تو .. يشعر بالخوف من أن يتراجع نجمه".

وأختتم حديثه عن الهضبة، بأنه حال مشاركة عمرو دياب في أي عمل سينمائي سيحقق إيرادات خرافية.