جمال العدل: "مش ندمان على تصريحات رفض العمل مع خالد النبوي"



محمد اسماعيل - القاهرة - علق المنتج جمال العدل، على حقيقة ندمه عن تصريحه بعدم رغبته المشاركة في أي عمل مع الفنان خالد النبوي، موضحا أنه في هذا التوقيت اتخذ هذا القرار ولم يكن ندمان.

وقال "العدل" ببرنامج "حبر سري": "مرضنا بالكورونا حل الأزمة فيما بيننا .. خالد النبوي بيحب اسمه يتكتب الأول وده من أهم الحاجات عنه".

وأضاف، أن العمل كان مهم جدًا وبه الكثير من التفاصيل الأخرى الأكثر أهمية من اختيار الاسم الأول والثاني في التتر، مشددًا على أن الحدث كان أهم من هذه التفاصيل، متابعًا: "اتصالحنا ويجوز نشتغل مع بعض تاني".

يذكر أن، الخلاف الذي وقع بين الفنان خالد النبوي والمنتج جمال العدل كان بمسلسل "واحة الغروب" الذي عرض عام 2017 .