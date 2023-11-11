تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة الفنان شريف شاكر



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحد أصدقاء الفنان الراحل شريف شاكر، عن موعد ومكان الجنازة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك".

وعن موعد ومكان الجنازة، كتب: "أخويا وحبيبي وعشرتي الغالية اللي مبتتكررش، عشت مكافح وتوفيت محارب يا حبيبي، عيني مش مبطله دموع عليك، حتى وانت في عز محنتك بتطمن عليا وبتشوف ناقصني حاجة ولا لا، انت مبتتكررش يا صاحبي واللي زيك مش بيموت بيفضل عايش جوانا وهتفضل سيرتك جميلة".

"صلاة الجنازة غدًا السبت 11 نوفمبر عقب صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي والدفن بمقابر العائلة بطريق السخنة".

وحرص عدد من النجوم المقربين من الفنان الراحل شريف شاكر على نعيه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، برسائل مؤثرة بينهم الفنان رامي جمال والفنان كريم محسن.

وأعلن المطرب علي الألفي، خبر وفاة "شريف"، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون شريف دلوقت تعافى .. راح لرب العالمين الرحمن الرحيم.. راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته".

وأضاف: "شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني .. مع السلامة يا صاحبي يا جميل".

بدأت رحلة شريف شاكر مع السرطان منذ 2019 ، إذ أعلن عن إصابته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، محطة مهمة وصعبة جدًا في رحلة علاجي.. كالعادة يقيني بربنا بيزيد مع كل مطب أصعب وثقتي بتزيد إني هعدي إن شاء الله".