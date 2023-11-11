سلمى أبو ضيف أنيقة و"سيلفي" قمر اللبنانية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه بلاعب نادي باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي، خلال احتفاله بعيد ميلاد "حكيمي" في باريس، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

قمر اللبنانية

ظهرت الفنانة قمر اللبنانية بصحبة صديقتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، والتقطت صورة "سيلفي" لهما.

سلمى أبو ضيف

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الإجابات بداخلك".

ريهام حجاج

الفنانة ريهام حجاج، نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تؤدي مناسك العمرة مع زوجها، وعلقت: "اللهم لك الحمد والشكر.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

صفاء سلطان

نشرت الفنانة صفاء سلطان، صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وكانت الصورة لاسم صفاء ملتف حولها الشال الفلسطيني.

شمس الكويتية

الفنانة شمس الكويتية ظهرت أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حلاوتك يا مصر.. أم الدنيا".

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة.

بيتر ميمي

المخرج بيتر ميمي، نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر برفقته مؤلف مسلسله "بيت الرفاعي".

ديانا كرازون

نشرت الفنانة ديانا كرازون، صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وكانت الصورة لنزوح الآلاف من الفلسطينيين من الشمال إلى جنوب قطاع غزة، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

أمير عيد

المطرب أمير عيد، نشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكانت الصورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلق: "مجرمي حرب".