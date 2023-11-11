فن ومشاهير

كريم محسن ورامي جمال ينعيان شريف شاكر بعد رحيله بالسرطان

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محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنانين كريم محسن ورامي جمال، المطرب الشاب شريف شاكر الذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر كريم، صورة أرشيفية للراحل، عبر "ستوري" حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "توفي إلى رحمة الله صديقي وحبيبي شريف شاكر.. ربنا يرحمك ويجعلك من أهل الجنة نسألكم الدعاء".

كما قام بنعيه الفنان رامي جمال، حيث نشر صورة تجمعه بالراحل عبر "ستوري" حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "انتقل لرحمة ربنا المقاتل شريف شاكر الراضي المحتسب أسألكم الدعاء".

وكان المطرب علي الألفي، أعلن خبر وفاة "شريف"، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون شريف دلوقت تعافى .. راح لرب العالمين الرحمن الرحيم.. راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته".

وأضاف: "شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني .. مع السلامة يا صاحبي يا جميل".

بدأت رحلة شريف شاكر مع السرطان منذ 2019 ، إذ أعلن عن إصابته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، محطة مهمة وصعبة جدًا في رحلة علاجي.. كالعادة يقيني بربنا بيزيد مع كل مطب أصعب وثقتي بتزيد إني هعدي إن شاء الله".

جدير بالذكر أن، شريف شاكر قدم عددا من الأغاني، أبرزها "سيرتك جميلة" و "عمري ابتدى" و "نقطة سوداء"، وغيرها.

كريم محسن ينعي رحيل شريف شاكررامي جمال ينعي الفنان شريف شاكر

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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