شكرا لقرائتكم خبر عن التحضير لفيلم السيرة الذاتية لأيلون ماسك إخراج دارين أرنوفسكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مجلة Variety أن شركة A24 تعمل خلال الفترة الحالية على فيلم السيرة الذاتية لـ Elon Musk من إخراج دارين أرنوفسكى.

وستكون السيرة الذاتية التى كتبها والتر إيزاكسون عن قطب التكنولوجيا المثير للجدل، والتى نُشرت فى سبتمبر، بمثابة الأساس للسيناريو.

وأخبرت المصادر مجلة Variety أنه كانت هناك منافسة شديدة لاختيار كتاب "إيزاكسون" من الاستوديوهات وصانعى الأفلام على حدٍ سواء، مع فوز A24 في نهاية المطاف في حرب المزايدة.

يُعرف أرنوفسكى، الذى أخرج مؤخراً فيلم The Whale (الحوت) الذى كان مرشحاً لجائزة الأوسكار العام الماضي من بطولة بريندان فريزر، بأسلوبه السريالي في صناعة الأفلام، والذي غالباً ما يتضمن عناصر نفسية، وتشمل أعماله السابقة "قداس حلم" (2000)، و"البجعة السوداء" (2010)، و"الأم!" (2017)، كما تم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم "البجعة السوداء"، في حين فازت بورتمان بجائزة أفضل ممثلة.