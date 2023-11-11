فن ومشاهير

بعد رحيله بالسرطان .. سطور من حياة شريف شاكر

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ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا الفنان الشاب شريف شاكر، منذ ساعات بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن الملحن بلال سرور وفاة شاكر وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يا شريف ويجازيك خير عن صبرك وعلى مرضك"، ومن هنا تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية" سطور من حياة  الفنان شريف شاكر.

الفنان شريف شاكر يروي تفاصيل اكتشاف إصابته بالسرطان
شريف شاكر

 أعلن الفنان شريف شاكر إصابته بسرطان الدم عام 2018،إذ اكتشف شريف المرض بالصدفة، حيث عانى من الآم في البطن، وبزيارة الطبيب كشفت التحاليل أنه مصاب بسرطان الدم، فقد شريف 30 كيلو من وزنه بسبب مرضه.

وفاة المطرب شريف شاكر بعد صراع مع السرطان
شريف شاكر

عاش شريف شاكر طفولته بالمملكة العربية ، قبل أن يعود لمصر وهو في عمر 16 عاما، حصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.

ألف كتابا عن فترة مرضه وحمل عنوان "هرجع أقوى"، وجر طرحه بمعرض الكتاب العام الماضي.

شريف شاكر هرجع أقوي | الحياه جميله جدا و مافيش أي حاجه ليها علاقه بصحتي ... معنديش أي علامه تقول إن أنا تعبان. إيه الحكايه؟ أعرفوها لم تتفرجوا علي الحلقة الأولي مع
شريف شاكر

أحب شريف الغناء منذ صغره، وتتلمذ في دار الأوبرا المصرية على يد كل من المايسترو محمد عبد الستار، والمايسترو سليم سحاب.

تتلمذ على يد سليم سحاب ودعم فلسطين.. 8 معلومات عن المطرب الراحل شريف شاكر - منوعات - الوطن
شريف شاكر

ومن أبرز أغانيه التي قام بطرحها "عمري ابتدا، نقطة سواد"، وتعد آخر أغانيه "سيرتك جميلة" والتي قام بطرحها في فبراير 2022 وحققت ربع مليون مشاهدة على يوتيوب.

شريف شاكر عانى فترة كبيرة من مرض السرطان، وظل يوثق رحلته مع المرض وكان آخر البوستات التي كتبها على فيسبوك الخاص به "طول ما شمس الدنيا طالعة .. بنورها جايبة أمل كبير 30 يوما عناية مركزة اللهم اشفني واشف كل مريض يتألم ونصر يارب أهل فلسطين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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