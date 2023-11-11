طارق عبد العزيز في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس".. وهذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف د. عمرو الليثي، الفنان طارق عبد العزيز، في حلقة فنية خاصة ببرنامج واحد من الناس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء الاثنين المقبل، وتذاع عبر شبكة قنوات الحياة.

تفاصيل حلقة طارق عبد العزيز مع د. عمرو الليثي

ومن المقرر أن يكشف الفنان طارق عبدالعزيز، عن العديد والأسرار في حياته الخاصة والمهنية ويتحدث عن عمله كمحامي ، كما يتحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض وعلاقته بوالديه وبزملائه بالوسط الفني واسباب ابتعاده عن الفن.

بالإضافة الي ان يتحدث الفنان طارق عبدالعزيز، عن العديد من الاسرار والكواليس في حياته الفنية والمهنية.

مواعيد برنامج واحد من الناس

يذكر أن يذاع برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الاثنين، علي شاشة الحياة.