ممثلة أمريكية تنضم لمظاهرة فلسطينية في نيويورك..وتعلق: "حان الوقت لكي تتحرر فلسطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تقام العديد من الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مناطق عدة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشهد حضور الآلاف من داعمي الشعب الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع عدد من أبرز نجوم وصناع السينما في هوليوود الذين قرروا الخروج عن صمتهم وقول الحقيقة.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم النجمة الأمريكية سوزان سارندون التي ظهرت في مسيرة بمدينة نيويورك الأمريكية نددوا خلالها بمواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكان لـ "سوزان" كلمة أثناء المسيرة وعلقت خلالها، قائلة: "ليس من الضروري أن تكون فلسطينيا لتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ليس من الضروري أن تكون فلسطينيا لكي تفهم أن ذبح ما يقرب من 5 آلاف طفل أمر غير مقبول وجريمة حرب".

واستكملت: "ليس من الضروري أن تكون فلسطينيا لكي تفهم أن جرائم الحرب ترتكب كل يوم وفقًا للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية، هذه فرصة لتثقيف الناس إذا كانوا يرغبون في الانفتاح إذا تمكنت من تجاوز الغرائز القبلية التي تفرقنا الان لفترة طويلة".

وأضافت: "حان الوقت لتفتح قلبك، حان الوقت لتكون قويًا وحان الوقت لكي تتحرر فلسطين".

وقام العديد من نجوم وصناع السينما حول العالم مؤخرًا بالخروج عن صمتهم ودعم الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الصارخة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لكل المواثيق الدولية وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.

ومن هؤلاء النجوم كان النجم الأمريكي مارك رافالو والذي انتقد سياسات الكيان الصهيوني وتعنته في عدم وصول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني وقطع معظم الخدمات وعدم وصول المياه أو المساعدات الطبية.