شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "Tiger 3" لـ سلمان خان وكاترينا كيف بالسينمات غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم العالمى الهندى سلمان خان والنجمة كاترينا كيف أحد أفضل ثنائيات بوليوود بفيلم "tiger 3"، حيث سيتم طرحه فى الهند، غداً الأحد، بدور العرض، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات ضخمة خاصة بعد نجاح جزئيه الأول والثانى بشكل كبير.

وتدور أحداث فيلم "tiger 3" في إطار من الحركة والتشويق والأكشن ويعود العميل "تايجر" مجددا فى مغامرة محفوفة بالمخاطر، والتى تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية حيث قدم العديد من مشاهد الحركة والأكشن.

الفيلم الهندي "Tiger 3" بجانب كل من النجمان سلمان خان والذي يجسد شخصية "تايجر" وكاترينا كيف والتي تجسد شخصية "زويا"، إضافة إلى النجوم، ريدهي دوجرا، ميشيل لي، عمران هاشمي، رافاثي، رانفيرشوري، كومود ميشرا، أشوتوش رنا، فيشال جيثوا، فينس ديكوستا، ريتشارد باكتي كلاين، أنانت فيدهات، إدوارد سونينبليك، شاندو كانوري، وهو من إخراج مانيش شارما ، ومن تأليف شريدهار راجافان، نيلش ميسرا، أديتيا شوبرا.