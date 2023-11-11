ميرنا وليد - بيروت - يواصل المسلسل التركي المعرب "الخائن" إثارة الجدل بمشاهده الجريئة.

ومجدداً، جمع بين الممثلين السوريين قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار بدوريهما "أسيل" و"سيف"، مشهد حميم في غرفة النوم، يوثق خلع "سيف" ملابسه أمام "أسيل" وتقبيلها خلال تواجدهما على السرير.

وتدور قصة المسلسل حول طبيبة شهيرة "سلافة معمار"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها "قيس الشيخ نجيب" مع فتاة شابة "مرام علي"، عاش معها قصة حب دامت حوالى العامين.

وتقرر بعد ذلك الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

ويشارك في مسلسل "الخائن" عدد كبير من الممثلين أبرزهم: قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد.

كانت هذه تفاصيل خبر "الخائن" يواصل إثارة الجدل.. ومشهد حميم جديد بين سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب يتصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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