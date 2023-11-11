فيديو أثار الجدل.. ترافيس باركر أطل من غرفة ولادة كورتني كارداشيان وهذا ما فعله!

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان الأميركي ترافيس سكوت الجمهور مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، ظهر فيه من غرفة العمليات التي وضعت زوجته نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كورتني كارداشيان، طفلها فيها.



وظهر ترافيس في الفيديو وهو يعز على آلة الـ Drums، أثناء ولادة إبنه وداخل المستشفى وغرفة العمليات، الأمر الذي إعتبره الجمهور مثير للجدل.

وإختارت كورتني إسم "روكي" لإبنها الأول والذي وضعته بسرية تامة، ويبدو أن الإسم كان متفق عليه منذ فترة طويلة، فقد ظهر الثنائي بجلسة تصوير سابقة وقد بدى ترافيس وهو يعزف على بطن كورتني.

وكانت كورتني كارداشيان قد وضعت إبنها الأول من ترافيس باركر، وطفلها الرابع، بشكل سري وبعيداً عن الإعلام وفقاً لمصادر صحف عالمية.

ووفقاً للتقارير الصحافية، فقد كشف إستقبلت كورتني كارداشيان إبنها يوم الخميس الماضي، في اليوم الذي شودت فيه وهي تدخل المستشفى، أي قبل يومين من إكتشاف الإعلام، وقد شوهدت نجمة تلفزيون الواقع وشقيقة كورتني، كايلي جينر في المستشفى أيضاً.