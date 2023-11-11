أول ظهور لـ منال الصيفي بعد وفاة زوجها في عزاء والدة سلوى محمد علي(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

وصلت منذ قليل، المخرجة منال الصيفي لمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي.

ويعد هذا الظهور الأول لأرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، أمام الكاميرات بعد وفاته.

واستقبلت سلوى محمد علي، المعزين الذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء في وفاة والدتها.

ورحلت عن عالمنا والدة الفنانة سلوى محمد علي، يوم الثلاثاء الماضي، وأعلن خبر وفاتها المنتج صفي الدين محمود، عبر صفحته بموقع فيسبوك.

وكتب صفي الدين: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي .. صلاة الجنازة الأربعاء ٨ نوفمبر، بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية .. لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".