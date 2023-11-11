بعد الكشف أنها من الممثلات الأعلى أجراً.. إليكم كم تتقاضى منى زكي عن أعمالها!

ميرنا وليد - بيروت - كشف المنتج المصري جمال العدل عن الممثلين المصريين الأعلى أجراً، ليؤكد أن الممثلة المصرية منى زكي ضمن هذه القائمة.



وبرصيد الممثلة حتى اليوم، عدد هائل من الأفلام والمسلسلات الرائعة، والتي نالت نسب مشاهدة عالية جداً، وأكدت على موهبة الممثلة التي لا مثيل لها.

ومن هنا تساءل الجمهور عن الأجر الذي تتقاضاه منى زكي عن أعمالها، خصوصاً الأعمال التي أثارت الجدل بين الجمهور.

بالطبع، أجر الممثلين يكون بحسب ضخامة إنتاج العمل الفني، ومساحة الدور الذي يؤديه الممثل، والذي يختلف من مسلسل إلى آخر، وبحسب المعلومات، فإن منى زكي تقاضت ما يصل إلى المليون دولار عن دورها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، ووصل أجرها إلى الـ 18 مليون جنيه مصري عن دورها في مسلسل "لعبة نيوتن".