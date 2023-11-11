ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة يؤديانمناسك العمرة - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ريهام حجاج صورة الى جانب زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، خلال تأديتهما مناسك العمرة وكتبت ريهام تعليقا على الصورة جاء فيه: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات اللهم استجب لدعائنا و دعاء المؤمنين يا رب"

يذكر ان ريهام حجاج كانت قد كشفت انها تلقت العديد من التهديدات بعد دعمها المتواصل للشعب الفلسطـ يني بسبب الاحداث التي تحصل من عدوان إسرائيلي على قطاع غـ زة الا انها رفضت بشكل قاطع ان تتوقف عن تأدية رسالتها في نشر الحقيقة.

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