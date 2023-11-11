رحيل فنانة فلسـ طينية وعائلتها كاملة في القصـ ف الإسـ رائيلي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الحساب الرسمي لوزارة الثقافة الفلسـ طينية عبر موقع التواصل الإجتماعي، ليلة أمس رحيل الفنانةالفلسـ طينية تالا إياد بعلوشة وجميع أفراد عائلتها تحت القـ صف الإسـ رائيلي على قطاع غز. ة.

وكتبت الصفحة الرسمية للوزارة: "رحم الله الشـ هيدة تالا اياد بعلوشة عضو فرقة اصايل وطن والتي اسـ تشهدت جراء قصف قوات الاحتلال الاسـ رائيلي الوحشي على قطاع غ.زة وذلك في 22 اكتوبر مع العديد من افراد عائلتها".

وتالا بعلوشة هي عضوة في فرقة "أصايل وطن"، وهي فرقة تهتم بأغاني الفلكلور.

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