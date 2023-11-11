الأناقة عنوانها.. إطلالة نانسي عجرم في حفل "روائع بليغ حمدي" تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قلوب الجمهور بغنائها وإطلالتها، خلال مشاركتها مساء الخميس في الحفل التكريمي الذي تم تنظيمه لروائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي، والذي أحياه العديد من النجوم، وهم أنغام، وماجد المهندس، وصابر الرباعي، ونانسي عجرم، وأصالة، الى جانب الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.



وأطلت نانسي عجرم بجامبسوت أنيق للغاية، باللون الفضي من الجهة العليا، مع تصميم مميز عند الكتفين، وباللون الأسود من الجهة السفلى بسروال واسع وطويل.

وإختارت نانسي أن تترك شعرها الأملس منسدلاً، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها.