شكرا لقرائتكم خبر عن ريم رؤوف تكشف تفاصيل مشاركتها فى "روحى فيك" بعد ظهورها بلوك غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ريم رؤوف فى حكاية "روحى فيك" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، للنجمة عائشة بن أحمد ومحمد الكيلانى ونور محمود، حيث تقدم شخصية "أطياف" وهى شخصية غريبة عليها حيث أقرب إلى الشخصيات المرعبة، وخلال تصريحات ريم رؤوف لـ الخليج 365 كشفت لنا تفاصيل مشاركتها وكواليس العمل.

وقالت ريم رؤوف: "تم ترشيحى لدور أطياف فى المسلسل عن طريق الكاستنج ديركتور وعندما قابلت مخرج العمل لأول مرة صرح لى أنه لم يرانى فى الدور فى البداية عندما رشحت له لكن فى لحظة قال هى دى أطياف، وعندما قرأت السيناريو سعدت جدا به لأن به تحدٍ كبير، فشخصية أطياف ليست شخصية سهلة على الإطلاق، وأنا أحب دائما أن أقدم أدوارا بها تحدى مثل دورى فى فاتن أمل حربي المرأة المنكسرة التي تقبل إهانة زوجها، وفي مسلسل "عملة نادرة" قدمت دور المرأة القوية التي وضعت السم لسلفتها ظناً منها أن هذه هي الطريقة التي تحافظ بها علي زوجها وبيتها".

وتابعت: "شخصية أطياف شخصية مركبة بها الخير والشر، وتحب مالك جدا، وبرغم ذلك الحب إلا أنها شريرة جدا معه، وأكدت ريم أنها كانت مستمتعة بمكياج الشخصية وميكب أرتيسيت العمل متفوقة ورسمت أطياف بالضبط واهتمت بكل التفاصيل.



ريم رؤوف

وأضافت ريم: "لم أتوقع ردود الفعل منذ الحلقة الأولى، حيث أنني فوجئت بالكثير من الكوميك على السوشيال ميديا، وعن كواليس العمل قالت: "كانت هادئة جدا والنجمة عائشة بن أحمد جميل وكواليسها لطيفة وهى شخصية ذوق، وكل شخصيات المسلسل الحقيقة كانوا لطاف وقدموا أدوارهم بشكل مبدع".

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر أن حكاية "روحى فيك" هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب" والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.