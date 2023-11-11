شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عرضا مسرحيا فى المسابقة الرسمية للمهرجان الوطنى للمسرح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس 15 عرضا مسرحيا فى المسابقة الرسمية للمهرجان الوطنى للمسرح التونسى برئاسة الدكتور معز المرابط، فى دورته الأولى وهو مهرجان يجمع عددا من عروض المسرح التونسى فى مسابقة محلية هدفها التنافس، وخلق حراكا مسرحيا فى الوقت الراهن، فالمسرح دائما فن محرك وعابر ومحرض.

أما عن العروض المشاركة فهى "14 – 11" دراماتورجيا، سينوغرافيا وإخراج: معز القديري، والذي يتناول : العقل والقلب في صراع لا ينتهي لإنقاذ سيدهم (الجسد) الذي قرر الانتحار بعد اكتئاب اثر الانفصال الحاد. لتحقيق ذلك، يقاتلون ضد كل شيء و ضد لا شيء، ويشارك أيضا عرض "الفيرمة" تأليف وإخراج غازي زغباني ويدور حول قصة رجل ثري ذو نفوذ وتأثير كبير في المشهد السياسي، يتعرّض لحملة كبيرة من الانتقادات والتشكيك على شبكات التواصل الاجتماعي تقودها ميساء ناشطة حقوقيّة شابة تدير صفحة مشهورة ومُتابَعة بشكل كبير مختصة في فضح ملفات الفساد ممّا يتعارض مع طموحاته السياسيّة ويدفعه لتهديدها ومضايقتها حتى يتورّط في اختطافها وإخفائها في ضيعته.

ومن العروض أيضا "حلمت بيك البارح" إخراج لبنى مليكة وإبراهيم جمعة، وهذا العرض بدعم من آفاق (الصندوق العربي للثقافة والفنون)، صندوق دعم الثقافة الافريقية ومؤسسة كمال الأزعر، والعرض يطرح سؤال : لماذا نتخيّل بالأساس؟ لماذا نقوم بفعل ما بالأساس؟ أن تغطس بالسؤال لا بإمكانيات الإجابة، لأن الإجابة تستحيل أن تكون كلّاً متكاملًا متناسق الحواف والأشكال. تتداخل الحدود وتتلاشى شيئًا فشيئًا كضوء في العتمة، كقنديل بحر في الماء، كابن داخل جسد أم. لكن هل ينطبق ذلك على المعتدي والضحية؟ .



15 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (1)



15 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (2)



15 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (3)



15 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (4)

أما عرض " قطيع " إخراج حمادي المزي، والعرض يتعمق في النفس البشرية لشخوص تعاني من عدة أصناف من الاضطرابات النفسية، القلق، الفوبيا، الفصام، الوسواس القهري، العصاب ، ويشارك أيضا عرض بعنوان " الآن تسأل " إخراج سامي الجويني، عن نص لزهير بن تردايت، والعرض يتناول جلسة مناقشة رسالة دكتوراه لباحث حول مساءلة التراث تتحول إلى محاكمة فكر، ومن العروض أيضا "الهروب من التوبة " إخراج عبد الواحد مبروك، عن نص لفلاح شاكر، وهو عن ثلاثة شخصيات تعاني من قلق نفسي و وجودي تحت وطأة الشعور بالذنب الأزلي الذي يدفع الضحايا أن يصبحوا جلادين ، ويعرض أيضا في المسابقة عرض " رُهاب" نص، دراماتورجيا وإخراج: مؤيد غزواني، والعرض عن أقليات مهمشة ومرفوضة من الآخر ومن العالم الخارجي، محتجزين في مركز إعادة تأهيل بلا مهرب، حيث يتم تعذيبهم ثم تصفيتهم جسديا.



عروض المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (1)



عروض المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (2)



عروض المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (3)

ومن العروض المشاركة أيضا عرض "كوررينتي" إخراج أسماء الثابت، حول ثلاثة شخصيات رئيسية، ألقت بها أمواج البحار على ضفاف جزيرة معزولة، مع مرور الوقت، تحس الشخصيات بالجوع الشديد، مما أيقظ فيهم غرائزهم الحيوانية التي دفعتهم إلى حد التفكير في أكل بعضهم البعض ، كما يشارك عرض "التتر" إخراج هيكل رحالي، عن القهر والظلم الموجود بالواقع ، أما عرض " جلجامش" دراماتورجيا وإخراج علي الناصرعن نص لفراس مصباحي، والعرض هو عرض عرائسي لملحمة جلجامش البابلية، ومن العروض المشاركة أيضا عرض " شَعلة " دراماتورجيا وإخراج أمينة الدشراوي، وتدور أحداث العمل في إحدي المؤسّسات الجامعيّة بالبلاد ، لتواجه الطالبة "شروق" أستاذا لها وتتهم بالتحرش بها والمساومة علي النجاح في الدراسة.

من العروض المشاركة أيضا عرض "مايراوش" إنتاج المركز الوطني لفن العرائس إعداد دراماتورجيا و إخراج: محمد منير العرقي ، وهو عرض عرائسي ، ومن العروض أيضا " الظاهرة " عن هاملت ماشين لهينر مولر، ودراماتورجيا وإخراج أوس إبراهيم ، والعرض عن المستقبل الغير بعيد، مع كثرة الحروب وظهور الأوبئة والكوارث الطبيعية، يخرج من قاع الأرض كائنات غريبة ، ويلتقي 6 غرباء في حانة قديمة للهروب والاختباء من الخطر القادم، ويشارك أيضا عرض " حاجة ... أخرى" نص محمد كواص، وإخراج محمد كواص، وهو حول "مان" و"كان " شخصيّتان تُنْسَيانِ خارج المحلّ "البوتيك" مِنْ قِبَلِ صاحب المحلّ، وتتصاعد بهما الأحداث ، وآخر العروض المشاركة وهو العرض رقم (15 ) هو "عشاء الكلاب" إخراج يوسف مارس، والعرض يحكي قصة " عشاء الكلاب شهادات واعترافات" عنوان مدوّ يثير زوبعة في أوساط المثقفين و السياسيّين في فرنسا الكاتب ينتحر يوم نشر الكتاب يصل الكتاب عنوة إلى نورة الفتاة التونسيّة المقيمة بفرنسا و المغرمة حديثا بالصّحافة الاستقصائيّة تتصفّح الكتاب فتثيرها أسراره و تزعزع كيانها حقائقه يسرد الكتاب قصّة جريمة بالقصر ضحاياها طبّاخان والدها نجيب و صديقه سعيد تعود إلى تونس بحثا عن حقيقة تكذّب ما جاء في الكتاب فتتكشّف أمامها حقائق أفظع.



المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (1)



المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (2)



المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (3)



المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (4)



المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (5)



المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح (6)

جدير بالذكر أن المسرح الوطنى التونسى يحتفل بمرور أربعين سنة على تأسيسه ، وتنظم الدورة الأولى للمهرجان الوطنى للمسرح التونسى بعنوان " مواسم الإبداع " ويستمر المهرجان حتي 14 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور معز المرابط المدير العّام للمسرح الوطني، ورئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية .