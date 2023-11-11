شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة.. عمرو وهبة يخبئ حنان مطاوع وناردين فرج تضغط عليه لمعرفة مكانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأخذ وافى (عمرو وهبة) رضوى (حنان مطاوع)، إلى الكوافيرة فوفا (رباب طارق)، ليخبئها عن أعين الشرطة بعد ظهور أدلة جديدة تدينها في مقتل عصام الصياد (مراد مكرم)، خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل "صوت وصورة".

وبالفعل ينجح وافي في تخبئة رضوى، وتحاول البنات المساعدات لفوفا في مساعدة رضوى، وإطعامها والاهتمام بها، ومقابل ذلك يعطي وافي إلى فوفا مبلغ مالي كبير، وتفشل الشرطة حتى الآن في الوصول إليه، كما تحاول ماجدة (ناردين فرج)، معرفة مكان رضوى من وافي الذي يعمل معها في السر.



مسلسل صوت وصورة الحلقة 21

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.



مسلسل صوت وصورة الحلقة 21