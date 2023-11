سيرينا ويليمامز تتحدث عن علاقة هوس بين ابنتيها.. شاهدوا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من أن سيرينا ويليامز وزوجها أليكسيس أوهانيان تجنبا إلى حد ما مشاركة أي صورة لطفلتهما الجديدة آديرا، إلا أن أسطورة التنس المتقاعدة، والبالغة من العمر 42 عاماً، نشرت فيديو حديثاً لها على تطبيق تيك توك برفقة ابنتيها.

ويظهر الفيديو ابنتها أوليمبيا وهي تقبل وتلاعب شقيقتها الصغيرة بشكل ملفت وتتحدث معها بلغتها الخاصة.

وأرفقت ويليامز الفيديو الذي نشرته بتعليق قالت فيه: “أوليمبيا مهووسة بكونها الشقيقة الكبيرة. دائماً ما تقوم بتقبيل خدي آديرا”.

وكانت سيرينا ويليامز قد حضرت مؤخراً حفل توزيع جوائز «cfdaawards» الذي أُقيم في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك.

وأضافت اللاعبة لقباً جديداً بالإضافة للألقاب العديدة التي حققتها على مدى مسيرتها الطويلة في عالم التنس، لكن يبدو أن هذا اللقب بعيد نوعاً ما عن الرياضة؛ إذ حصلت أسطورة التنس على لقب أيقونة الموضة لعام 2023، من قبل مجلس مصممي الأزياء في أمريكا؛ لتصبح الرياضية الأولى التي تفوز بهذه الجائزة بعد أن سبقتها بيونسيه، زندايا وريهانا. وسلمتها الجائزة قطب الموضة ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

وقد تألقت بطلة جراند سلام 23 مرة، في حفل توزيع الجوائز، بفستانٍ أسود مصنوع منن الترتر، صممه رئيس مجلس إدارة «CFDA» توم براون.

تحدثت ويليامز في كلمتها حين قبول الجائزة وتكريمها بهذا اللقب عن حبها للموضة ودورها في ملعب التنس، حيث قالت للجمهور: «لقد استكشفت الموضة والأناقة بوصفها وسيلة لتمييز نفسي. من نواحٍ عديدة، أصبحت ملاعب التنس منصةً لي».

جديراً بالذكر أن ويليامز، 42 عاماً، أنهت مسيرتها الاحترافية في ملاعب التنس التي استمرت 27 عاماً في عام 2022 في نيويورك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رغم أنها قالت «لم أتقاعد» و«فرص العودة مرتفعة للغاية».

@serena Olympia is obsessed with being a big sis. She’s always pinching Adira’s cheeks