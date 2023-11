طرح الجزء الجديد من فيلم The Hunger Games.. بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينطلق الجزء الجديد من فيلم The Hunger Games الذي يحمل عنوان The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes في دور العرض العالمية الأسبوع المقبل وتحديدًا في 17 نوفمبر 2023.

والفيلم مأخوذ عن رواية تَحمل الاسم نفسه للكاتبة الأمريكية “سوزان كولنز” صدرت في مايو عام 2020 وحققت نجاحاً كبيراً.

وتدور أحداث الفيلم قبل عقود من مغامرات كاتنيس إيفردين في “The Hunger Games”، حيث يتناول قصة كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح يصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس.

والفيلم من إخراج فرانسيس لورانس وتأليف مايكل أرندت ومن بطولة توم بليث، راشيل زيغلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

“The Hunger Games” هي سلسلة أفلام مبنية على روايات Suzanne Collins التي تحمل الاسم نفسه، وتجمع بين الحركة والخيال العلمي، وقد حققت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم. إليكم قائمة بأفلام “The Hunger Games” السابقة التي هي من بطولة: جينيفر لورانس، جوش هاتشرسون، ليام هيمسورث، ووودي هارلسون.

The Hunger Games (2012): تدور أحداث الفيلم في مستقبل مظلم حيث يجبر الأطفال على المشاركة في “الألعاب الجائعة Hunger Games”، وهي مسابقة قتال تُذاع على الهواء مباشرة.

The Hunger Games: Catching Fire (2013): بعد فوز كاتنيس إيفردين في اللعبة تكتشف أن هناك تحالفاً سياسياً يتلاعب بها وبالثورة المحتملة.

The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (2014): القصة: تدور الأحداث بعد أحداث الفيلم السابق، حيث تصبح كاتنيس رمزاً للثورة، وتتصاعد التوترات بين الثوار والقوات الحاكمة.

The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 (2015): الفيلم يستكمل أحداث الجزء الأول، حيث يجب على كاتنيس وفريقها التغلب على العقبات الخطيرة للوصول إلى العاصمة وإسقاط النظام القمعي.