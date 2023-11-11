شاروخان يروّج لفيلم ابنته سوهانا The Archies.. وهذه نصيحته لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر نجم بوليوود شاروخان عن إعجابه الشديد بفيلم ابنته سوهانا خان الجديد “The Archies”، والذي يمثل أولى خطواتها في عالم الفن والسينما.

الفيلم، الذي يعكس الوعي البيئي ويحكي قصة مجموعة من المراهقين ومحبتهم لحديقتهم الخضراء، هو من إخراج زويا أختار، ويعرض مواهب شابة واعدة إلى جانب سوهانا خان، مثل خوشي كابور وأغاستيا ناندا، حفيد أميتاب باتشان.

وفي تعليقه على الإعلان الترويجي للفيلم الذي شاركه مع المتابعين على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكتفِ وجه شاروخان رسالة مليئة بالحب والدعم لابنته، مثنياً على الرؤية الفنية لزويا أختار والجودة البريئة والنقية التي تحملها هذه القصة.

وشاروخان تمنى لفريق العمل كل التوفيق في هذا الفيلم الذي يحمل رسالة معنوية قوية، قائلًا: “موضوع معاصر مع شخصيات خالدة #TheArchies… تم إلقاؤه في عالم أسطوري للغاية. لقد خلقت زويا مثل هذه الجودة البريئة والأصلية للفيلم…. ربما تماماً كما يمكن لعالمنا أن يكون بنظرة أكثر مسؤولية تجاه البيئة. كل التوفيق للفريق بأكمله المشارك في هذا الفيلم الممتع الجميل والمفيد!!”.

وأكد شاروخان في رسالة مؤثرة شاركها على إنستغرام في وقتٍ سابق من العام الماضي، وقت مشاركة أول بوستر للفيلم، على أهمية الصدق الفني والتعبير عن الذات، ونصح ابنته بأن تظل وفية لشخصيتها الحقيقية وأن تسعى دائماً للتعلم من خلال التجربة. كما شجعها على احتضان كل اللحظات، سواء كانت من النقد أو الثناء، معتبراً أن البصمة التي تتركها على الشاشة هي الجزء الذي سيخلد ذكراها.

قال نجم بوليوود لسوهانا: “تذكري لن تكوني مثالية أبداً… ولكن كونك على طبيعتك هو الأقرب إلى ذلك. كوني لطيفة ومعطاءة كممثلة…. التصفيق ليس ملكك لتحتفظي به… الجزء الذي يُترك وراءك على الشاشة سيكون دائماً ملكاً لكي… لقد قطعنا شوطًا طويلاً يا حبيبتي… ولكن الطريق إلى قلب الناس لا ينتهي… ابسطي قدماً واجعلي أكبر عدد ممكن من الابتسامات. الآن يجب أن يكون هناك ضوء…. الكاميرا والعمل!”.

قالت “زويا أختار”، في وقتٍ سابق، إن الكوميديا كانت جزءاً من طفولتها وسنوات المراهقة. قالت “أختار” في بيان: “أنا متحمسة للغاية لإتاحة الفرصة لي لإعادة The Archies إلى الحياة. لقد كانت جزءاً كبيراً من طفولتي وسنوات المراهقة. الشخصيات مبدعة ومحبوبة عالمياً، وهذا هو سبب شعوري بالتوتر قليلاً. يجب أن أتأكد من أن الفيلم يثير الحنين إلى الماضي لجيل نشأ على الكوميديا ومع ذلك يتردد صداها مع الشباب اليوم”.

إلى جانب ذلك، يستمر شاروخان في إثراء السينما الهندية بأعماله القادمة، حيث يستعد لإطلاق فيلمه Dunki، بعد النجاح الكبير الذي حققه فلماه Pathaan وJawan، حيث ينتظر الجمهور بشغف مشاهدة الفيلم الجديد الذي سيُعرض في شهر ديسمبر، ويشارك في بطولته نجوم مثل تابسي بانو وفيكي كوشال.