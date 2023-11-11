أنباء تؤكد انتحارها.. ضجّة حول وفاة المغنية الكورية كيم ناهي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال الساعات الماضية، تم الإعلان عن وفاة المغنية وكاتبة الأغاني الكورية Kim Nahee – كيم نا هي، الشهيرة بـ”ناهي”، وقد فارقت الحياة في 8 نوفمبر الحالي، عن عمر ناهز 24 عاماً.

وحتى الآن لم يتم الإعلان أو معرفة سبب وفاة المغنية الكورية، إلا إنه انتشرت بعض التقارير التي تفيد بانتحارها، وقد أقيمت جنازتها أمس بقاعة الجنازة المركزية في بيونجتايك بمقاطعة جيونج جي بكوريا الجنوبية.

ولم يصدر وكيل أعمال الفنانة الراحلة ولا عائلتها حتى اللحظة بياناً يتعلق بوفاتها، مما جعل معجبيها ومحبيها في حالة من الصدمة مع انتشار أنباء انتحارها، وقد توجه عدد من المعجبين وجمهورها أيضاً إلى حسابها الخاص على “إنستغرام” لتقديم العزاء.

يُذكر أن الفنانة الكورية كيم ناهي كانت قد بدأت مشوارها الفني منذ أربع سنوات عام 2019 من خلال إصدار أغنيتها أغنية “Blue City”.

وكانت أصدرت آخر أغنياتها بعنوان “Rose” وأهدتها للجمهور، حيث قالت: حينما تم إصدار الأغنية بأنها دوماً ما تفكر في أغانيها بأنها مثل الزهور، مؤكدة أن تلك الأغنية تحديداً تُريد من خلالها أن تروي قصة مؤثرة لجميع المستمعين لها، والذين يعشقون لحن الأزهار.