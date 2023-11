أغنية فرقة “بيتلز” تطيح تايلور سويفت من صدارة ترتيب الأغاني في بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت فرقة “بيتلز” ترتيب الأغاني في بريطانيا للمرة الأولى منذ 54 عاماً بأغنية “ناو أند ذِن” Now and Then التي جمعت الفرقة الإنكليزية الشهيرة بفضل الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أفادت به أمس الأحد المنظمة التي تُعدّ التصنيف.

وأوضحت “أوفيشل تشارتس” أن الأغنية التي طُرحت الخميس، وسجّلها جون لينون في الأساس، وأكملها بعد وفاته أعضاء الفرقة الآخرون، تتقدّم حالياً على الأغنيات المنافسة.

ويؤشر هذا المنحى إلى أن الفرقة الرباعية قد تحتل المركز الأول في الترتيب الأسبوعي التالي الذي يُنشر يوم الجمعة المقبل، مطيحةً من الصدارة النجمة الأميركية تايلور سويفت.

و”ناو أند ذِن” هي الأغنية الثامنة عشرة للفرقة من قائمة الأغاني التي تصدرت الترتيب، كانت أولاها “فروم مي تو يو” From Me To You عام 1963 وآخرها كانت “ذا بالاد أوف جون أند يوكو” The Ballad of John and Yoko في عام 1969، قبل وقت قصير من انفراط عقد المجموعة في إبريل/نيسان 1970.

وجرى استنباط “ناو أند ذِن” استناداً إلى نسخة أوليّة للفرقة سجّلها جون لينون في سبعينيات القرن العشرين داخل شقته في نيويورك. وبعد وفاته عام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو عام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين.

وأتاحت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة عزل صوت لينون ومزجه بتسجيلات لمغنّين آخرين، من بينهم جورج هاريسون قبل وفاته عام 2001. وتولى استكمال الأغنية وإصدارها العضوان الحيّان بول مكارتني (81 عاماً) ورينغو ستار (83 عاماً).