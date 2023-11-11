زاك إيفرون يفاجئ الجمهور بظهوره الأخير.. تحول تام في مظهره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاجأ جمهور زاك إيفرون بظهوره الأخير، الذي لم يكن من الممكن التعرف إليه، في مقابلة جديدة أجراها مع مجلة Entertainment Weekly.

وكان الممثل يجري مقابلة ترويجية مع المجلة لفيلمه القادم The Iron Claw، والذي تدور أحداثه حول حياة المصارع المحترف كيفن فون إريك وعائلته.

وفي المقابلة، ظهر التحول الكبير في وجه زاك، وتحديداً في فكه، ليكشف أن ذلك حدث نتيجة اصطدام ذقنه بنافورة من الغرانيت، بعد أن أثيرت شائعات عن خضوعه لعملية تجميل.

وانقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مظهر زاك في مقابلته الأخيرة، بين من اعتبره تغييراً جذرياً في مظهره، ومن رأى أن ملامحه ما زالت كما هي.