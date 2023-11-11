ميرنا وليد - بيروت - تواصل الممثلة السورية المقيمة في مصر كندة علوش دعمها لقطاع غز. ة بظل الحرب الأخيرة التي يعشها.

وكتبت كندة علوش عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "يذهلني هذا الشعب يذهلني صموده وصبره.. يذهلني تشبثه بالأرض وقدرته على التحمل وتمسكه بالبقاء.. يذهلني تعامله مع فكرة الموت وكأنه حدث اعتيادي عابر.. تذهلني قوته وصلابته وتبدو حياتنا تافهة.. اذا ماقورنت بحياته همومنا مخاوفنا مشاكلنا.. كم يجب ان نتعلم منه".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور كندة علوش هذا، مشيدين بإنسانيتها وإهتمامها الكبير بالقضية.

كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تواصل دعمها لأهل غـ زة.. وتعليق لافت منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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