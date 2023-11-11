تايلور سويفت تُعلن مفاجأة عن حياتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت النجمة العالمية تايلور سويفت ضجة كبيرة بين الجمهور بعد كشفها عن مفاجأة تخص حياتها الخاصة، اذ أشارت الى انها تمر في مرحلة عاطفية جديدة قائلة: "لقد وقعت بالحب مجددًا".



وكانت حققت تايلور سويفت مليارها الأول، وأصبحت رسمياً "مليارديرة"، وذلك بعد نجاح فيلم Eras tour concert.

صُوّر فيلم تايلور خلال جولة موسيقية لها، وحقق إيرادات قياسية تتخطى الـ125 مليون دولار، بعد أن تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

وأشار التقرير الصحافي الذي نشرته مجلة “بلومبرج نيوز”، أن سويفت أصبحت رسمياً مليارديرة، بعد وصول ثروتها الصافية إلى 1.1 مليار دولار.