هكذا ردت يسرا على إعتذار جمال العدل لها

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية يسرا على إعتذار المنتج المصري جمال العدل الذي قدمه لها مباشرة على الهواء.

وشاركت يسرا الجمهور مقطع فيديو لجمال وهو يتحدث عنها، وعلقت بدبلوماسية عالية: "ربنا يديم المحبة بينا".

وأكد جمال العدل أنه لم يقصد مضايقتها عندما أبدى رأيه بمسلسلها 1000 حمد الله ع السلامة"، وقال خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سري": "الوحيدة اللي أنا زعلتها الفترة اللي فاتت زعل غير مقصود كانت يسرا، لأني في أحد الحوارات قلت: مسلسل يسرا لم يعجبني، أنا أدباً مني قلت مسلسل يسرا، ومسلسل نيللي كريم، لكن هو مسلسل العدل جروب، وأنا مسؤول عنه أكثر من يسرا، وهي غير مسؤولة عن نوعية الضحك في العمل".

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