ريم طارق تفتح النار مجدداً على حسن شاكوش وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ريم طارق طليقة مغني المهرجانات حسن شاكوش في حديث صحافي أنها لم تحصل حتى الساعة على أي من مستحقاتها ولا زالت تنتظر الحكم في قضية النفقة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت ريم انها لم تتصالح مع حسن على الرغم من كل ما حصل في الفترة الماضية في الاعلام : "قال للناس اللي تدخلت لإنهاء الخلاف بينا، إنها مش عاوزة تحل وإنها بتاعة حوارات وحطني في موقف وحش مع ناس تقيلة، والناس دي قالوا لي اعملي فيديو وقولي فيه إنه محترم علشان تثبتي حسن نيتك، ولكن لقيتهم باعوني وما طلعش سوي". وتابعت : "مستحيل أوافق على الصلح تاني، لأني في المرة الأولى مصر كلها اتقلبت عليا، وأنا لو كنت وافقت على نشر الفيديو وسكت كنت هاخد حقوقي كاملة بس بشرط إنه يطلع قدام الناس كويس وسوي ويبين لهم إني بعمل كده علشان الفلوس ولكن مش هو ده اللي أنا عاوزاه، تولع الفلوس قصاد إن يكون عندي كرامة وأنا ما ضحكتش على حد". وختمت: "ما خدتش منه ولا جنيه حتى الحاجات اللي خدتها من البيت نصها مسروقة حتى دهبي الشخصي مسروق، ومفيش حقوق خالص إلا قانوني".