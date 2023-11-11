بالفيديو: جود عزيز تتحدث عن أصعب مراحل علاجها وتطورات حالتها الصحية

قبل شهرين، كشفت الفنانة السعودية جود عزيز عن طبيعة مرضها للمرة الأولى وأكدت أنها تعاني من قصور في عمل القلب منذ الطفولة، وأن الحالة تطورت مع مرور الوقت.

وفي لقاء مع برنامج ET بالعربي، تحدثت جود عن تجاوزها للمرحلة الصعبة في مرضها، والتي تم حلها. قررت الحديث عن مرضها بعد انتهاء الأزمة، وأعربت عن شعورها بالتحسن والاستقرار.

جود عزيز شرحت تفاصيل تطور مرضها والأزمة التي مرت بها قبل أشهر. بدأت المشاكل منذ طفولتها حيث زارت المستشفى مرتين وتبين أن حجم قلبها أكبر من حجم جسمها. وأبلغها الطبيب أن هذه المشكلة يمكن أن تتلاشى مع التقدم في العمر.

بعد الانتقال إلى دبي، قررت جود الخضوع لفحص طبي للتأكد من حالتها. وأحدثتها صدمة حينما أخبرها الطبيب أن قلبها متضخم ويجب علاجه لتجنب توقفه فجأة. تلقت تعليمات الطبيب بتقليل ضغطها والتقليل من الجهود البدنية خلال فترة العلاج.

في الفيديو الذي نشرته على تيك توك والذي أثار صدمة الجمهور، وصفت جود حياتها بأنها “عايشة بس ميتة” وعبّرت عن رغبتها في الموت. كانت هذه الفترة الأصعب في العلاج حيث كانت منعزلة ومحرومة من القيام بأي شيء.

لم يكن لديها القدرة على الشعور بأي شيء حتى لا تزيد ضربات قلبها. حرمت من التحرك بعيدًا عن موقفها، حتى لا تشعر بالإرهاق والتعب.

وصفت جود فترة العلاج بأنها مجهدة جسدياً ونفسياً، حيث لم تستطع ترك عقلها يهدأ، وكان ذلك مجهودًا كبيرًا بحد ذاته. رغم صعوبة هذه المرحلة، تعلمت الكثير منها، بما في ذلك القدرة على التحكم في مشاعرها. أصبحت تعرف ما الذي يستحق أن تشعر به وما الذي لا يستحق ذلك.

تشدد جود على أن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض فقط الجوانب الإيجابية في حياة الأشخاص، وهذا لم يكن لديها الكثير من الدعم الاجتماعي، ولكنها قررت أن تستخدم تجربتها لتوعية الآخرين وتشجيعهم على الاهتمام بصحتهم. قررت أيضًا أن تستمر في مشاركة رحلتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لإلهام الآخرين وتذكيرهم بأهمية القوة العقلية والإرادة في التغلب على الصعاب.

منذ ذلك الحين، تعافت جود تدريجيًا وبدأت تعود إلى حياتها الطبيعية. قالت إنها تعاملت مع مرضها بشكل إيجابي وتركزت على الأشياء التي تجعلها سعيدة. وتشجع الجميع على أن يكونوا إيجابيين وقويين في وجه التحديات التي يواجهونها.