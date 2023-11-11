شاهد حورية فرغلي تكشف عن صورتها من آخر عملية جراحية في أنفها

شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها صورة من آخر عملية خضعت لها في أنفها، وتحدثت عن أصعب ألم تمر به في حياتها.

وكتبت حورية فرغلي في تعليقها على الصورة: “هكذا أنا، أصبر في أشد أوجاعي، أصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد”.

وأضافت: “يارب ما يكتب لحد الوجع، يارب آخر عملية، اللهم لك الحمد، أصعب وجع أن تكون لوحدك في الوجع”.

وكانت حورية فرغلي قد كشفت في وقت سابق عن الفترة الصعبة التي عاشتها وخضوعها لعدد كبير من العمليات لعلاج ما تعرضت له من إصابة في أنفها قبل أعوام، موضحة أنها لم تعد تهتم بما يقوله الناس عن شكلها.

وقالت حورية فرغلي: “عملت 27 عملية في 8 سنين، وفاضل عملية واحدة لكنها ليست ضرورية وهي أن يكون شكل فتحة الأنف متماثل”.