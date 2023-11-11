شكرا لقرائتكم خبر عن يوم العزاب.. تعرف على أشهر النجوم السناجل في الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الكثير من الشباب والفتيات بـ "يوم العزاب" اليوم السبت 11 نوفمبر، خاصة الشباب العزاب الذين لم يسبق لهم الزواج لعدة أسباب مختلفة، والأمر ليس بعيداً عن الوسط الفني فهناك الكثير من الفنانين الرجال والنساء لم يسبق لهم الزواج ومر بهم العمر، نكشفهم خلال هذا التقرير.

محمد محيى

يعتبر الفنان محمد محي أحد أشهر الفنانين العزاب، فبالرغم من أغنياته الرومانسية لم يتزوج حتى تجاوز عمره 51 عاماً، وأوضح في إحدى لقائاته مؤخراً، أنه لم يكن ضد فكرة الزواج ولكنه لم يجد الشريكة المناسبة له التي تفهم طباعه وطبيعة عمله وحياته.

أحمد عيد

يعتبر الفنان أحمد عيد أيضا من شهر الفنانين العزاب، فقد تأثر بتجارب المحيطين به والتي كان اغلبها قصص زواج فاشلة تنتهى بالانفصال، وقال في لقاء تليفزونى سابق إن الزواج ليس بالأمر السهل ومسؤولية صعبة والأمر في النهاية يخضع للقدر.

نرمين الفقي

تعتبر الفنانة نرمين الفقي من أشهر عازبات الوسط الفني، فكانت والدتها تخاف عليها من الزواج، كما إنها ما زالت تنتظر الزوج المناسب الذى يفهمها ويفهم طبيعة عملها.

مي عز الدين

الفنانة مي عز الدين من أشهر العازبات في الوسط الفني أيضا، فقد ارتبطت في فترة سابقة بلاعب كرة الدقم محمد زيدان ولكن الأمر لم يكلل بالزواج، كما إنها لن تقبل بأى رجل لتحقيق حلم الأمومة ولكن لها مواصفات محددة في هذا الرجل.

منة شلبي

تعتبر النجمة منة شلبي من أشهر الفنانات العازبات أيضاً، حيث إنها لن تتزوج إلا إذا شعرت بالحب ولا تهتم كثيراً بفكرة الزواج وإنها لن تتزوج لمجرد التخلص من العنوسة ولكنها ستتزوج من تشعر تجاه بالحب.

ناهد السباعي

تعتبر الفنانة ناهد السباعي من أشهر العزابات في الوسط الفني، رغم إنها كانت ستتزوج ولكن بشكل مفاجئ وقبل إقامة مراسم الزواج بساعات ألغت زواجها بحجة إنها تخاف من مسؤولية تكوين أسرة وأن الأمومة سيكون عبء كبير عليها.

حورية فرغلي

تعتبر الفنانة حورية فرغلي من الفنانات العازبات، فبعد وفاة خطيبها قبل حفل زفافهما بيوماً واحداً، فهى لم تعش قص حب أخرى، وقالت في تصريحات تليفزونية مسبقة بأن هناك من قام بعمل السحر لها حتى لا تتزوج.