فن ومشاهير

تشييع جثمان المطرب شريف شاكر من حسن الشربتلي بحضور حسين السيد ومصطفى حسني

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القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة المطرب الشاب شريف شاكر الذي وافته المنية أمس بعد صراعه مع مرض السرطان، من مسجد حسن الشربتلي، بعد صلاة الظهر، بحضور عدد من أهله وأصدقائه، كما حضر حسين السيد لاعب النادى المصرى، الداعية الإسلامي مصطفى حسنى.

وتوفى الفنان الشاب شريف شاكر بعد رحلة معاناة مع السرطان، وقال المطرب رامى جمال عبر حسابه الشخصى: "انتقل لرحمه الله أبو قلب جميل وأبيض وطاهر محارب السرطان لمدة 10 سنين تقريبا نحتسبك عند ربنا من الشهداء يا رب".

وأعلن الفنان علي الألفي عبر حسابه وفاة المطرب شريف شاكر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل".

ومؤخرا أعلن شريف دخوله العناية المركزة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" قائلا: "ربِ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بقالي حوالي أسبوعين عندي مشاكل كبيرة في التنفس، وبعد كل الإشاعات بالصبغة والتحاليل، نزلوني الأسبوع إللي فات على التنفس الصناعي في العناية المركزة لأن التنفس كان خلاص وقِف.. وطلع عندي التهاب حاد في الرئة نزلوا مياه كتير من على الرئة وركبوا أسترة بولية وطبعاً رجعنا معاها للبامبرز وحياة السرير".

وأضاف شريف: "الكحة كلها بلغم والبلغم كلة بدم، بسبب قلة صور الدم، اللي هي أصلاً بسبب قلة المناعة والآثار الجانبية غير المتوقعة للعلاج الكيماوي، هرجع أقوى إن شاء الله".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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