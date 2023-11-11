تحديث- بعد اعتذاره العلني منها، يسرا تفاجئ جمال العدل بردّها

في أول ردّ بعد اعتذار المنتج جمال العدل منها خلال حلقة تلفزيونية، نشرت الممثلة المصرية، يسرا، مقتطف من الحديث الذي أظهر العدل وهو يقدّم اعتذاره منها بعد الخلاف الذي وقع بينهما عقب ابداء رأيه بمسلسلهما “الف الحمدالله عالسلامة”.

وأرفقت يسرا الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام بعبارة “ربنا يديم المحبة بيننا”.

وكان المنتج جمال العدل قد فاجأ مشاهدي قناة “القاهرة والناس” بتقديم اعتذاره علنًا من الفنانة يسرا أثناء حلوله ضيفًا على برنامج “حبر سريّ” مع الإعلامية أسما إبراهيم.

واعترف العدل في معرض لقائه التلفزيوني بأنّ يسرا هي الوحيدة التي أساء إليها في الفترة الأخيرة على أثر إبداء رأيه بمسلسلها الرمضاني الفائت ” ١٠٠٠ الحمدالله ع السلامة ” حين صرّح في أحد الحوارات بأنّه لم يعجبه. وأضاف بأنّه نسب المسلسل إليها أدبًا منه تجاهها، في حين كان ينبغي عليه القول “مسلسل العدل غروب” لأنّه المسؤول عنه أكثر من يسرا، وهي بالتالي غير مسؤولة عن نوعية الضحك في العمل.

وشدّد المنتج المصري على أنّ يسرا هي أهم فنان في تاريخ العدل غروب، والعلاقة التي تربطها بالشركة إنسانية اكثر منها مهنيّة، وفي حال تسبّب تصريحه بمضايقتها عن غير قصد منه فهو متأسّف جدًّا. وختم العدل قائلاً “فليزعل الجميع إلّا يسرا”.

وكان المنتج قد تحدّث عن اشاعة خلافه مع الممثلة يسرا في تصريحات عبر “إي تي بالعربي”، حيث نفى بأن يكون هناك أيّ خلاف يجمعهما، فهي لا تزال في تعاون مع شركته الى جانب نجم آخر، وقد تفهّمت بدورها عدم رغبته بإنتاج مسلسلات طويلة.

وعن فشل مسلسلها الرمضاني السابق ” ١٠٠٠ الحمد الله عالسلامة” كشف أنّه هو أيضًا لم يعجب بالمسلسل الذي تمّ انتاجه في ظروف خاصة وفي وقت ضيّق ما أدى الى خروجه بهذا الشكل، وهو لا يحبّ بالتالي كوميديا الموقف التي بُنيت على أساسها حبكة المسلسل .