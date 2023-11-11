هند البلوشي تحدث ضجة: "بنتي تجلس بالبيت ومحجبة"

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحا للممثلة الكويتية هند البلوشي، تتحدث فيه عن انها لا تتدخل بإبنها اذا أراد التمثيل، اما ابنتها فهي محجبة وتجلس في المنزل، اذ قالت: "ولدي يبي يمثل وكيفه ما أملكه لأنه رجل لكن بنتي تجلس بالبيت ومحجبة".
وكانت تحدثت مرام البلوشي عن مرضها، واصفة إياه بالفترة المؤلمة للغاية.
وأكدت مرام أن مرضها بدء بتعرضها لذبحة صدرية عام 2019، إنتهت بالتهاب في الرئة نقلت على أثره إلى العناية المركزة، مؤكدة أن ألمها لا تصفه الكلمات.
وأكدت مرام أن ضغط العمل الطويل والمجهود جعلها تصاب بذبحة صدرية مفاجئة، كما أنها أصيبت بعدها بفيروس كورونا أكثر من مرة.
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