صور جديدة للملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما بعد مرورعقد على حكمه

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ميرنا وليد - بيروت - نشر البيت الملكي الهولندي، مجموعة من الصور للملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء الملك ويليم الكسندر العرش.
التقطت الصور في أيلول/ سبتمبر الماضي، في قصر نورديندي، وتم إصدارها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وذلك اختتاماً للاحتفالات التي أقيمت على مدار العام توثيقاً لهذه المناسبة.
يذكر أن الملك ويليم أصبح الحاكم الفعلي لهولندا في 30 نيسان/ إبريل عام 2013، وذلك بعد أن تنازلت والدته الملكة بياتريكس- التي أصبحت الآن تحمل لقب الأميرة بياتريكس- عن العرش.
يشار إلى أن الملك ويليم شغل عدداً من المناصب قبل أن يخلف والدته في التربع على العرش الهولندي، فكان عضواً في مجالس إدارية مختلفة، أبرزها: عضواً في مجلس الدولة- بصفته أمير أورانج- عندما كان في الثامن عشر من عمره. وكان يحضر اجتماعاتها الأسبوعية بحسب ما يتسع له من وقت بعد مذاكرته.
تزوج الملك ويليم من الملكة ماكسيم في 2 شباط/ فبراير عام 2002، ولديهما ثلاث بنات؛ الأميرة كاتارينا أماليا، الأميرة أليكسيا والأميرة أريان.
وكانت الأميرة بياتريكس (الملكة بياتريكس آنذاك) قد أعلنت في 30 آذار/ مارس 2001، خطوبة أمير أورانج (الملك ويليم) وماكسيم زوريغويتا. وأقر مجلس البرلمان في 3 تموز/ يوليو 2001، مشروع قانون قدمته الحكومة بالموافقة على الزواج.
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