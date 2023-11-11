بالصورة - المخرج أمير رمسيس يحمس الجمهور لأحدث أعماله "أنف وثلاث عيون"..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - شارك المخرج المصري أمير رمسيس البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون" عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر في البوستر كل من الممثلين ظافر عابدين وسلمى أبو ضيف، صبا مبارك، جيهان الشماشرجي.



وتدور أحداث فيلم "أنف وثلاث عيون" حول الدكتور هاشم جراح التجميل، الذى لم يدخل في علاقة مناسبة له حتى بلغ سن الأربعين، ليقابلة فتاة يقع بحبها ولايقدر على مقاومتها، بالرغم من فرق السن الكبير بينهما.

ويشارك في الفيلم كل من ظافرعابدين وسلمى أبو ضيف ،صبا مبارك ، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود.

