الإنتهاء من تصوير فيلم "كتف قانوني"

ميرنا وليد - بيروت - انتهى فريق عمل فيلم "كتف قانوني" من تصويره بشكل كامل، ومن المقرر ان يعرض في موسم أفلام رأس السنة في صالات السينما.



الفيلم الذي ينتمي الى الافلام الكوميدية التي تهدف الى الترفيه.

ويشارك في الفيلم العديد من ممثلات الصف الأول، مثل شيرين رضا، إلهام شاهين، وإنتصار، ورانيا يوسف، وبدرية طلبة، والراقصة دينا، إضافة إلى كل من سيد رجب وكريم عفيفي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، الذين يظهرون كضيوف شرف.

الفيلم من تأليف أحمد رمزي وهشام هلال ومن إخراج سامح عبدالعزيز.