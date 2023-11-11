بالصورة- أيمن قيسوني يخطف الأنظار رفقة حيواناته الأليفة

ميرنا وليد - بيروت - خطف الممثل ومقدم البرامج المصري أيمن قيسوني أنظار الجمهور بعد ظهوره الأخير في صورة عبر حسابه الخاص حيث ظهر مع حيواناته الأليفة، فظهر على كتفه طائر كاناري وبين يديه قطة.



وفي وقت سابق، عايد أيمن قيسوني صديقه الممثل تامر هجرس، بصورة تجمعهما نشرها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها قائلاً: "يوم ميلاد سعيد، سأكون جيداً هذه السنة" ساخراً بذلك من هجرس.

وينتظر محبو الممثل والإعلامي المصري أيمن قيسوني عرض مسلسله الجديد "درجة درجة"، وهو من نوع الدراما كوميدي ينقل الواقع اللبناني العربي، وتدور أحداثه حول ثنائي يجسد دوريهما أيمن قيسوني و زوجته الفنانة نسرين زريق، اللذان يواجهان احتيال أحد السماسرة في بيروت بعد شرائهما منزلاً زوجياً.

