شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاده الـ 75.. اعرف أبرز المؤلفات الموسيقى لـ عمر خيرت في الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم 11 نوفمبر الفنان والموسيقار الكبير عمر خيرت بعيد ميلاده الـ 75، ويعتبر خيرت أيقونه موسيقية مميزة لها كريزما، ونجح خيرت فى أن يظل بمقطوعاته الموسييقية على قمة عمالقة المؤلفين الموسيقين طيلة سنوات طويلة وسيظل على مدى التاريخ الفني.

و"الخليج 365" يستعرض أهم 15 عمل موسيقى قام بتأليفهم خلال مشواره الموسيقى:

شارك الموسيقار عمر خيرت في تأليف عديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات غربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس بالإضافة إلي الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله ،قضية عم أحمد ،البخيل وأنا ،ضمير أبلة حكمت ،غوايش ،ليلة القبض علي فاطمة

ومن الأفلام التي قام بالمشاركة الموسيقية فيها هي

الممر -2019م.

الجزيرة 2 عام 2014 م.

زهايمر عام 2010 م.

عسل إسود عام 2010 م.

ولاد العم عام 2009 م.

الجزيرة عام 2007 م.

تيمور وشفيقة عام 2007 م.

مفيش غير كدة عام 2006 م.

الرهينة عام 2006 م.

دم الغزال عام 2005 م.

السفارة في العمارة عام 2005 م.

حب البنات عام 2004 م.

النعامة والطاووس عام 2002 م.

مافيا عام 2002 م.

الرغبة عام 2002 م.

سكوت ح نصور عام 2001 م.

إمرأة تحت المراقبة عام 2000 م.

أولى ثانوي عام 1999 م.

النوم في العسل عام 1996 م.

قط الصحراء عام 1995 م.

البحث عن توت عنخ آمون عام 1995 م.

الإرهابي عام 1994 م.

لصوص خمس نجوم عام 1994 م.

فرسان أخر زمن عام 1993 م.

البحث عن ديانا (فيلم كندي) عام 1992 م وكان باليه العرافة والعطور الساحرة جزء رئيس في أحداث الفيلم.

نساء صعاليك عام 1991 م.

جحيم تحت الماء2 عام 1990 م.

الحب أيضا يموت عام 1990 م.

عريس في اليانصيب عام 1989 م.

صراع الأحفاد عام 1989 م.

بستان الدم عام 1989 م.

نهر الخوف عام 1988 م.

زمن الممنوع عام 1988 م.

سرقات صيفية عام 1988 م.

الوحل عام 1987 م.

إمرأة مطلقة عام 1987 م.

لعدم كفاية الأدلة عام 1987 م.

موعد مع القدر عام 1987 م.

الهروب من الخانكة عام 1986 م.

وصمة عار عام 1986 م.

اليوم السادس عام 1986 م.

عفوا أيها القانون عام 1985 م.

قضية عم أحمد عام 1985 م.

إعدام ميت عام 1985 م.

خلي بالك من عقلك عام 1985 م.

أيام التحدي عام 1985 م.

ليلة القبض على فاطمة عام 1984 م.

الخادمة عام 1984 م.

أنا اللي قتلت الحنش عام 1984 م.

بحر الأوهام عام 1984 م.

الرؤيا عام 1983 م.

من الذي قتل هذا الحب؟ عام 1980 م