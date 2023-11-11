التركي أراس بولوت اينملي يعود بعد غياب سنوات عن الشاشة الصغيرة في “العبقري”

تعاقدت شركة الانتاج التركية القمر (Ay Yapım) رسميًا مع الممثل التركي، أراس بولوت اينملي، من اجل بطولة مسلسل “العبقري”، من كتابة داملا سيريم (من أعمالها الحفرة، ثلاثة قروش، فوضى عارمة) ويتم التفاوض مع المخرج اوموت ارال ليتولّى اخراج العمل (من أعماله المحافظ، عشق 101، ممن نهرب يا امي، الغواصة ياكاموز).

المسلسل سيعرض على قناة ShowTV التركية، وتجري شركة الانتاج لقاءات عديدة مع نجم “معجزة في الزنزانة ٧” للاتفاق على كافة التفاصيل واختيار الممثلين قبل انطلاق مرحلة التصوير.

آخر أعمال أراس بولوت إينملي الفيلم السينمائي “أتاتورك” الذي يروي قصة مؤسّس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. ويجسّد فيه أراس دور أتاتورك، وتشاركه البطولة سونغول أودين، إسراء بيلجيتش، محمد جنسور وغيرهم.