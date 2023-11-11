بالفيديو- على طريقته الخاصة..أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الـ 43

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل المصري أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده من خلال فيديو له ظهر فيه وهو يرقص، نشره عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عيله بالقول: "يوم ميلاد سعيد لي.

. الفيش الكبير أصبح عمره 43 سنة"، ليتفاعل معه الجمهور ويعايده من خلال التعليقات.

وفي وقت سابق، قرر الفنان المصري أحمد فريد بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، التبرع بالدم من أجل دعم فلسط ين، وطرح ثلاث لوحات فنية "ديجتل" بعنوان "الصرخة، الحرية، الأمل".

وأكد أنه أراد أن يساهم في دعم أهالي فلس طين، ولكن بالطريقة التي استقبل بها تلك الأزمة، وذلك من خلال رسم لوحات رقمية موضحًا أن "هذا أقل ما يمكن أن ندعم به أشقاءنا وإخواننا في فلسط ين".

وطالب أحمد فريد الجمهور والفنانين وأصدقاءه بدعم هذه الحملة، والتي تحمل شعار "متحدون من خلال الفن.. تبرعوا من اجل غز ة "، مضيفًا أن ذلك حتى نتمكن من دعم اشقائنا بأكبر طريقة ممكنة.

