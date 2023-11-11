بالصور- من داخل الطائرة.. محمد نور وولداه عمر و علي في طريقهم إلى جدة

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان المصري محمد نور على الجمهور من داخل الطائرة بصورة نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي في طريقه إلى جدة حيث علق قائلاً: "الي جده الحبيبه"، كما وشارك صور له إلى جانب إبنيه عمر و علي من داخل الطائرة.



وفي وقت سابق، شارك الفنانان المصريان محمد نور و رامي جمال صوراً ومقاطع فيديو لهما أثناء زيارتهما لمكة المكرمة في السعودية، وذلك عبر حساباتهما على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان وهما يقومان بالدعاء للشعب الفلسطيني، وعلق محمد نور على منشوره قائلاً: "يا رب انصر اهل فلسطين واحمي اطفالهم وارحم شهداءهم قلبنا معاكم ربنا ينصركم ويقويكم يارب احمي المسلمين جميعا واحفظهم يارب من كل شر ببركه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ".

